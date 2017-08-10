За полгода Тибет посетили более 8,6 млн туристов

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10.08.2017 06:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., Тибетский автономный район КНР посетили свыше 8,6 млн китайских и зарубежных туристов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщили местные власти.

За первую половину текущего года поступления от туризма в бюджет региона достигли 9,3 млрд юаней ($1,4 млрд).



В ближайшие месяцы в китайском Тибете будут отмечаться несколько традиционных праздников, в том числе – буддийский фестиваль "Шотон", более известный как фестиваль йогурта, и конные скачки. Как ожидается, эта экзотика привлечет еще больше туристов в регион.



Напомним, что за 2016 г. объем капиталовложений в транспортную инфраструктуру Тибетского автономного района КНР составил 40,21 млрд юаней ($5,91 млрд). Транспортной сетью в регионе охвачено более 98% деревень, городов и храмов, что способствует развитию туризма. В частности, инвестиции в железнодорожные проекты в Тибете составили примерно 8,5 млрд юаней.



На территории этого китайского региона расположены пять аэропортов и действует девять авиакомпаний. За 2016 г. в Тибете совершено 39 000 взлетов и посадок, воздушным транспортом было перевезено 4,05 млн пассажиров и 30 000 т грузов и почты. В регионе действует 71 маршрут гражданской авиации, соединяющий автономный район с 41 китайским и зарубежным городом.