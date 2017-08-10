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В Пекине построят крупную сеть линий рельсового транспорта
Новости дня

В Пекине построят крупную сеть линий рельсового транспорта

10.08.2017 08:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – Сеть линий рельсового городского транспорта в китайской столице через пять лет будет состоять из 35 маршрутов общей протяженностью более 1500 км, в том числе – 21 ветка метрополитена в центре города, семь маршрутов межрайонных экспрессов, пять линий со средними и малыми объемами перевозок и две аэропортные линии. Таковы планы столичной администрации.



Как ожидается, до 2020 г. 80% всех проектов строительства городских путей рельсового транспорта в мире будут реализовываться в Китае. Уже сейчас Пекин является мегаполисом, в котором сосредоточено наибольшее количество технологий рельсового транспорта с правом интеллектуальной собственности, насчитывается самое большое число построенных и строящихся линий, ежедневно перевозящих массы пассажиров.

К концу 2016 г. в 29 китайских городах эксплуатировалось 128 линий рельсового транспорта общей протяженностью 3832 км. В настоящее время в 57 городах КНР идет проектирование дополнительных веток данного вида транспорта. За вычетом 29 городов, где уже действуют такие линии, в 11 городах идет строительство, еще в 17 – проектирование линий рельсового транспорта.

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