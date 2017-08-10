В Гуйчжоу откроют аэропорт, названный в честь "Маотай"

Новости дня

10.08.2017 10:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – В юго-западной китайской провинции Гуйчжоу в сентябре 2017 г. откроют новый аэропорт, названный в честь китайской водки "Маотай". По данным группы "Гуйчжоу Маотай", в новом авиатерминале предполагается создать зал для демонстрации культуры, связанной с национальной водкой Поднебесной.

Аэропорт Маотай построен в одноименном поселке близ города Жэньхуай. Из аэропорта планируется совершать полеты в такие города, как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду и Куньмин. Первые пробные взлет и посадка состоялись 22 июня текущего года.



Строительство объекта потребовало пяти лет. Общий объем инвестиций на эти цели составил 2,4 млрд юаней ($360 млн).



Как ожидается, в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.



Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов было выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.