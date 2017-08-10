Доходы от страховых премий в КНР превысили $342,2 млрд

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10.08.2017 12:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. объем премиального дохода в китайской страховой отрасли достиг 2,3 трлн юаней ($342,2 млрд). Это на 23% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщил Китайский комитет по контролю над страховыми операциями.

За первую половину текущего года остатки страхового капитала в КНР увеличились на 8,28% по сравнению с началом 2017 г. и составили 14,49 трлн юаней ($2,16 трлн).



Кроме того, доходы от использования страховых средств за шесть месяцев текущего года выросли на 26,23% в годовом сопоставлении и достигли 371,7 млрд юаней. В частности, доходы от облигаций повысились на 6,27%, составив 98,9 млрд юаней, а доходы от долгосрочных инвестиций в акции увеличились на 9,32% – до 59,5 млрд юаней.



Напомним, что в 2016 г. в рамках агрострахования китайские страховые компании выплатили 34,8 млрд юаней ($5,12 млрд) в виде денежных компенсаций. Эти выплаты помогли в борьбе с бедностью на селе, сообщил Китайский комитет по контролю над страховыми операциями. Благодаря страховщикам денежные компенсации получили 45,75 млн сельских семей Поднебесной.



К концу прошлого года страхованием от критических заболеваний были охвачены 1,01 млрд сельских и городских жителей Китая. Более 10 млн человек в провинциях с большой численностью бедного сельского населения, среди которых – Цзянси, Хэнань и Юньнань, – получили доступ к дополнительному медицинскому страхованию, не исключая базового медицинского страхования.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. 90% городского и сельского населения Китая будет обеспечено пенсионным страхованием. А базовым медицинским страхованием планируется охватить более 95% населения. В КНР насчитывается 220 млн человек в возрасте за 60 лет. На этих людей приходится уже 16% населения страны.