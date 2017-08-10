Китайская "Фэйхэ жуе" создает дочернее предприятие в Канаде

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10.08.2017 15:00

Пекин, 10 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания "Фэйхэ жуе" (Feihe International), специализирующаяся на выпуске сухого молока, создает дочернее предприятие в Канаде. "Фэйхэ жуе" планирует инвестировать 300 млн канадских долларов ($234 млн) в завод по производству сухих молочных смесей для новорожденных, который будет построен в городе Кингстон провинции Онтарио.

Строительство началось в июне 2017 г. Как ожидается, предприятие будет введено в эксплуатацию во второй половине 2019 г. На заводе будут действовать две линии по производству сухих молочных смесей для новорожденных: из коровьего молока и из козьего молока. Производительность каждой линии составит 20 000 т продукции ежегодно.



После создания канадского завода "Фэйхэ жуе" в Кингстоне появится более 200 прямых и свыше 1300 косвенных рабочих мест.



Напомним, что китайские компании также расширяют производство молока в Новой Зеландии. Так. китайская компания по производству молочной продукции Mengniu Dairy заключила соглашение о сотрудничестве с компаниями Shanghai Pengxin Group и Theland Tahi Farm. В соответствии документом, эти компании займутся производством и углубленной обработкой молочной продукции в Новой Зеландии, на пастбищах Deluxe Milk.



В рамках партнерства Mengniu Dairy планирует внедрить передовые международные стандарты качества продуктов питания и стандарты безопасности на всю цепочку своего молочного производства.



Кроме того, в Новой Зеландии завершилось строительство второй очереди предприятия, принадлежащего китайской компании Yili Oceania Dairy. К 2020 г. Yili Group будет поставлять молочную продукцию для 2 млрд потребителей по всему миру.