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McDonald’s удвоит сеть ресторанов в Поднебесной
Новости дня

McDonald’s удвоит сеть ресторанов в Поднебесной

11.08.2017 06:00

Пекин, 11 августа /ChinaPRO.ru/ – В ближайшие пять лет компания McDonald’s планирует увеличить число ресторанов во внутренних районах Китая с 2500 до 4500. Эта сеть заведений быстрого питания откроет новые рестораны в китайских городах третьей и четвертой линии.



К концу 2022 г. 45% заведений в КНР будут находиться именно в указанных городах.

В то же время компания McDonald’s заключила соглашения о стратегическом партнерстве с компаниями CITIC Limited, CITIC Capital Partners и концерном Carlyle Group. Таким образом американский гигант фастфуда формирует крупнейшую франшизу сети за пределами США. Партнеры будут вести хозяйственную деятельность и управлять бизнесом на территории внутренних районов Китая и специального административного района Сянган (Гонконг).

Напомним, что в октябре 2016 г. компания McDonald's планировала продать 2200 ресторанов быстрого питания в КНР. Желание приобрести рестораны выразили минимум шесть крупных компаний, в том числе – TPG, Carlyle Group и Bain.

Между тем, в конце января 2016 г. в городе Лхаса, административном центре Тибетского автономного района Китая, открылся первый в регионе ресторан быстрого обслуживания KFC, конкурента McDonald's. Он расположился в торговом центре "Шэньли шидай гуанчан".

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