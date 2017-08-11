В июле 2017 г. индекс PPI в Китае вырос на 5,5%

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11.08.2017 08:00

Пекин, 11 августа /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. индекс цен производителей (PPI) в Китае, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Индекс цен производителей, зафиксированный в июле текущего года, повысился на 0,2% по сравнению с уровнем июня. За январь-июль 2017 г. PPI повысился на 6,4% в годовом сопоставлении.



Как сообщалось, в июле 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае, который является основным показателем инфляции, вырос на 1,4% по сравнению с уровнем июля 2016 г.



За седьмой месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию в Поднебесной снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, мясная продукция подешевела на 9,8%, яйца – на 4,9% в годовом сопоставлении. В то же время овощи подорожали на 9,1%, аквапродукция – на 4,3%, свежие фрукты – на 1,7%, а зерно – на 1,6%.



Примечательно, что в июле 2017 г. цены на медицинские и оздоровительные услуги в стране поднялись на 5,5%, на жилье, культурно-развлекательные, образовательные продукты и услуги – на 2,5%, на одежду – на 1,4%, на бытовые товары и услуги – на 1,1%. Услуги транспорта и связи пощешевели на 0,1%.