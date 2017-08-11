Китайские машиностроители нарастили прибыль на 14,69%

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11.08.2017 10:00

Пекин, 11 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайские машиностроительные компании получили доходы в объеме 12,51 трлн юаней ($1,86 трлн). Это на 11,6% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Прибыль указанных предприятий КНР за первую половину текущего года составила 857,6 млрд юаней ($128 млрд) с приростом на 14,69%, сообщила Китайская федерация машиностроительной промышленности.

В первой половине текущего года наиболее стремительно росли доходы в сфере производства сельхозтехники, тепловозов, строительного оборудования, а также приборостроении. Они обеспечили 53,5% прироста прибыли машиностроительного сектора Поднебесной. Это на 39,1% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.



Ранее сообщалось, что в первой половине 2017 г. прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 22% относительно аналогичного показателя 2016 г. За январь-июнь текущего года темпы роста прибыли ведущих промпредприятий Поднебесной держались ниже уровня роста в 22,7%, отмеченного за январь-май 2017 г. Тем не менее, темпы роста превысили уровень в 8,5%, зафиксированный за весь 2016 г.



Только за июнь текущего года прибыль ведущих промышленных предприятий страны выросла на 19,1%, перекрыв аналогичный майский показатель в 16,7%.