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China Mobile получила прибыль в $9,4 млрд
Новости дня

China Mobile получила прибыль в $9,4 млрд

11.08.2017 12:00

Пекин, 11 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., компания China Mobile, один из ведущих мобильных операторов Китая, получила чистую прибыль в размере 62,7 млрд юаней ($/9,4 млрд). Это на 3,5% больше, чем за январь-июнь 2016 г.



За первую половину текущего года операционные доходы компании составили 388,9 млрд юаней с приростом на 5% в годовом сопоставлении.

В частности, поступления от телекоммуникационных услуг связи выросли на 6,9%. Доходы от беспроводного трафика достигли 187,7 млрд юаней, что составило более половины доходов от услуг связи.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., доход компании China Mobile, одного из крупнейших операторов связи в КНР, составил 708,4 млрд юаней. Это на 6% больше, чем в 2015 г. За прошлый год China Mobile получила прибыль в размере 108,7 млрд юаней. Она выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

К концу ноября 2016 г. у компании China Mobile насчитывалось 510 млн абонентов сети 4G. Это почти 70% от общего количества китайских абонентов 4G, а также треть от аналогичного мирового показателя. Сейчас в Китае действует 1,46 млн базовых станций сотовой связи стандарта 4G, построенных China Mobile.

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