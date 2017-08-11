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Китайская компания оfo выходит на рынок Японии
Новости дня

Китайская компания оfo выходит на рынок Японии

11.08.2017 15:00

Пекин, 11 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания оfo, специализирующаяся на услугах проката велосипедов, выходит на рынок Японии. Китайская компания будет сотрудничать с японской SoftBank Commerce and Service.



Фирменные желтые велосипеды оfo первыми появятся в Токио и Осаке в сентябре 2017 г.

Помимо Китая, оfo предоставляет свои услуги еще в шести странах: в Сингапуре, США, Великобритании, Казахстане, Таиланде и Малайзии.

В то же время китайская компания Mobike, главный конкурент оfo, объявила о своем выходе на итальянский рынок. Mobike также представлена в Сингапуре, Великобритании и Японии. Эта компания привлекла более 100 млн пользователей во всем мире.

Она начала работать в апреле 2016 г. в Шанхае. Свыше 5 млн велосипедов Mobike размещены в 100 городах по всему миру.

К концу прошлого года в Поднебесной насчитывалось 18,9 млн пользователей общественных велосипедов. Как ожидается, к концу 2017 г. их будет уже 50 млн человек.

Сервис ofo был создан в апреле 2014 г. Он использует технологии мобильного интернета для предоставления услуг аренды велосипедов. Электронная платформа ofo была создана на деньги крупнейшей китайской компании, предоставляющей услуги по вызову такси, Didi Chuxing.

Сейчас в 20 городах Китая более 1,5 млн пользователей ежедневно арендуют 70 000 велосипедов ofo. Каждый день на велосипедах компании совершается полмиллиона поездок.

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