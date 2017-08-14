В Поднебесной насчитывается более 1 млн экомобилей

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14.08.2017 04:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – По последним данным, у граждан Китая в пользовании находятся более 1,01 млн автомобилей на новых источниках энергии, в том числе – 825 000 электромобилей и 193 000 плагин-гибридов. Об этом сообщило Управление по регулированию дорожного движения Министерства общественной безопасности КНР.

В некоторых городах Поднебесной экомобили в порядке эксперимента снабжаются специальными номерными знаками. Среди указанных мегаполисов – Шанхай, Нанкин, Уси, Цзинань и Шэньчжэнь. В 2016 г. в них было выдано 76 000 специальных номерных знаков для автомобилей на новых источниках энергии.



С ноября 2017 г. спецномера будут выдавать в еще 10 городах, включая Баодин и Чанчунь, а в первой половине 2018 г. – во всех китайских городах.



Как ожидается, к 2020 г. объем производства и продаж электромобилей и плагин-гибридов в Китае превысит 5 млн единиц.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в КНР выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели страну на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.