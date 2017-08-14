Чистая прибыль Банка "Хуася" немного выросла

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14.08.2017 06:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., чистая прибыль китайского Банка "Хуася" достигла 9,8 млрд юаней ($1,5 млрд). Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщается в отчете банка для Шанхайской фондовой биржи.

Темпы увеличения прибыли банка значительно замедлились. Так, за первую половину прошлого года рост составлял 6% в годовом сопоставлении.



За шесть месяцев текущего года операционные доходы "Хуася" составили 33,3 млрд юаней. Они выросли на 6,9% относительно уровня января-июня 2016 г.



Ранее сообщалось, что к концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г. В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличилcя на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.



Суммарные пассивы китайских банков к концу апреля 2017 г. достигли 213,86 трлн юаней, увеличившись на 13,7% относительно уровня апреля прошлого года.

