Операционные доходы China Mobile достигли $58 млрд

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14.08.2017 08:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. операционные доходы компании China Mobile, одного из ведущих мобильных операторов Китая, составили 388,9 млрд юаней ($58 млрд). Это на 5% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы официальные данные.

За шесть месяцев текущего года чистая прибыль компании, относимая на счет акционеров, достигла 62,7 млрд юаней. Она выросла на 3,5% в годовом сопоставлении.



Так, по итогам первой половины 2017 г., поступления China Mobile от телекоммуникационных услуг связи выросли на 6,9% относительно уровня первой половины прошлого года. А на доходы от беспроводного трафика пришлось более 50% от всех доходов компании.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., доход компании China Mobile, одного из крупнейших операторов связи в КНР, составил 708,4 млрд юаней. Это на 6% больше, чем в 2015 г. За прошлый год China Mobile получила прибыль в размере 108,7 млрд юаней. Она выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



К концу ноября 2016 г. у компании China Mobile насчитывалось 510 млн абонентов сети 4G. Это почти 70% от общего количества китайских абонентов 4G, а также треть от аналогичного мирового показателя. Сейчас в Китае действует 1,46 млн базовых станций сотовой связи стандарта 4G, построенных China Mobile.