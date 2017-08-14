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Alibaba выходит на китайский рынок аренды жилья
Новости дня

Alibaba выходит на китайский рынок аренды жилья

14.08.2017 12:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация Alibaba, специализирующаяся на электронной торговле, заключила соглашение с правительством города Ханчжоу, который является административным центром восточно-китайской провинции Чжэцзян. В соответствии с документом, Alibaba предоставит технологии для создания онлайновой системы аренды жилья в мегаполисе.



Новая система будет предназначена для аренды квартир, сдающихся разными источниками, в том числе – правительством, индивидуальными лицами, девелоперами и посредниками.

Предварительно известно, что граждане, желающие снять в Ханчжоу жилье, смогут воспользоваться специальным мобильным приложением и интернет-сайтом, созданными специалистами Alibaba. Эти программы и приложения можно будет использовать как для поиска подходящей квартиры, так и для заключения сделки и оплаты.

Китайское правительство старается с помощью различных механизмов – как рыночных, так и законодательных – ограничить рост цен на квартиры в крупных городах страны. Ханчжоу вошел в число первых 12 мегаполисов Поднебесной, где будут проводиться реформы, направленные на развитие арендного рынка.

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