Чистая прибыль банка "Пинъань" выросла на 2,13%

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14.08.2017 15:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. чистая прибыль одного из ведущих китайских коммерческих банков "Пинъань" составила 12,55 млрд юаней ($1,84 млрд). Это на 2,13% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Такие данные содержатся в отчете банка.

За январь-июнь текущего года доходы "Пинъань" от хозяйственной деятельности составили 54,073 млрд юаней. Это на 1,27% меньше, чем годом ранее.



Напомним, что штаб-квартира банка "Пинъань" расположена в городе Шэньчжэнь, а контрольный пакет акций структуры принадлежит китайской акционерной страховой корпорации "Пинъань".



Ранее сообщалось, что к концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г. В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличился на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.



Суммарные пассивы китайских банков к концу апреля 2017 г. достигли 213,86 трлн юаней, увеличившись на 13,7% относительно уровня апреля прошлого года.