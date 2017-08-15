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Выросла внешняя торговля китайского Тибета
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Выросла внешняя торговля китайского Тибета

15.08.2017 04:00

Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. общий объем внешней торговли Тибетского автономного района Китая составил 3,4 млрд юаней ($0,5 млрд). Это на 79,55% больше, чем за первую половину 2016 г. Таковы данные таможенного ведомства.



По итогам января-июня текущего года, общий объем экспорта китайского региона превысил 1,29 млрд юаней, увеличившись на 3,38% в годовом сопоставлении. В то же время импорт Тибета достиг 2,1 млрд юаней. Данный показатель увеличился в 3,3 раза. Пассивное сальдо торгового баланса региона составило 807 млн юаней.

В частности, стремительно вырос торговый оборот Тибета со странами Европы и Америки. Франция, Непал и Бельгия стали тремя крупнейшими торговыми партнерами китайского региона. Так, объем торговли с Францией достиг 1,187 млрд юаней. На данный показатель приходится 34,88% от общего объема внешней торговли Тибета. С Непалом китайский регион наторговал на 1,06 млрд юаней. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Торговый оборот с Бельгией достиг 331 млн юаней. Он вырос в 7,08 раза.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем экспорта Китая вырос на 15%, а импорта – на 25,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной составило 1,28 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.

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