В июле продажи автомобилей в КНР увеличились на 6,2%

15.08.2017 06:00
Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., в Китае продано 1,97 млн автомобилей. Это на 6,2% больше, чем за июль 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.
За июнь текущего года продажи автомобилей в КНР увеличились на 4,5% в годовом сопоставлении.
В июле 2017 г. в стране выпущено 2,06 млн автомобилей. Данный показатель вырос на 4,8% по сравнению с уровнем июля прошлого года.
По итогам января-июля текущего года, объем производства машин в Поднебесной увеличился на 4,7% и достиг 15,59 млн единиц, а продажи – на 4,1%, до 15,33 млн единиц.
За июль 2017 г. в стране продано 43 117 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 46% больше, чем годом ранее.
На протяжении восьми лет подряд Китай остается крупнейшим авторынком мира.
Ранее сообщалось, что у граждан КНР в пользовании находятся более 1,01 млн автомобилей на новых источниках энергии, в том числе – 825 000 электромобилей и 193 000 плагин-гибридов. В некоторых городах Поднебесной экомобили в порядке эксперимента снабжаются специальными номерными знаками.
Как ожидается, к 2020 г. объем производства и продаж электромобилей и плагин-гибридов в стране превысит 5 млн единиц.
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