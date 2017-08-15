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Увеличился темп прироста финансовых доходов Поднебесной
Новости дня

Увеличился темп прироста финансовых доходов Поднебесной

15.08.2017 08:00

Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. финансовые доходы Китая достигли 1,65 трлн юаней ($250 млрд). Это на 11,1% больше, чем в июле 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.



В июне текущего года рост данного показателя достиг лишь 8,9%.

За седьмой месяц 2017 г. финансовые расходы Поднебесной составили 1,35 трлн юаней. Они увеличились на 5,4% в годовом сопоставлении. В июне рост достигал 19,1%.

Ранее сообщалось, что на протяжении шести месяцев подряд растет объем валютных резервов Китая. К концу июля 2017 г. данный показатель превысил $3,08 трлн. Это на $23,93 млрд больше, чем в конце июня текущего года.

К концу мая 2017 г. валютные резервы Поднебесной превысили $3,05 трлн. Они выросли на $24 млрд относительно уровня апреля текущего года.

Примечательно, что в июне 2017 г. доходы китайского бюджета выросли на 8,9% по сравнению с аналогичными показателем 2016 г. и составили 1,7 трлн юаней ($251,8 млрд).

Бюджетные расходы Китая за шестой месяц текущего года увеличились на 19,1% в годовом сопоставлении и достигли 2,7 трлн юаней. В мае 2017 г. рост расходов государственной казны составлял 9,2%.

Напомним, что за май 2017 г. финансовые доходы Китая составили 1,61 трлн юаней ($236,95 млрд). Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. По итогам января-мая текущего года, финансовые доходы Поднебесной достигли 7,72 трлн юаней. Они увеличились на 10% в годовом выражении.

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