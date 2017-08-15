Капиталовложения в основные фонды Китая замедлили рост

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15.08.2017 10:00

Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным показателем января-июля 2016 г. Темпы роста держались на 0,3% ниже, чем в первой половине текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как сообщалось, по итогам января-мая 2017 г. объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сферы сельского хозяйства, превысил 20,37 трлн юаней ($2,99 трлн). Это на 8,6% больше, чем за январь-май 2016 г.



Темпы роста капиталовложений в основные фонды Поднебесной за пять месяцев текущего года держались на 0,3% ниже, чем за январь-апрель 2017 г.



Напомним, что по итогам января-февраля 2017 г., инвестиции в основные активы Китая достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в Поднебесной за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении.



При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.

