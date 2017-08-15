Сhina Unicom за полгода получила прибыль в $117,1 млн

Новости дня

15.08.2017 15:00

Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. компания China Unicom, специализирующаяся на предоставлении услуг связи, получила чистую прибыль в размере 780 млн юаней ($117,1 млн). Это на 74,3% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы данные отчета компании, представленного на Шанхайской фондовой бирже.

За первую половину текущего года доходы компании достигли 124,1 млрд юаней. Они выросли на 3,2% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций 2012 г. три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.



По итогам января-марта 2017 г. объем чистой прибыли China Unicom, одного из ведущих государственных мобильных операторов Китая, достиг 274 млн юаней ($40 млн). Это на 88,3% больше, чем за январь-март 2016 г. За три месяца текущего года в China Unicom насчитывалось 266 млн абонентов мобильной связи. Данный показатель увеличился на 2,44 млн человек относительно уровня первых трех месяцев прошлого года.



Совокупные активы China Unicom с начала 2017 г. сократились на 2,2% в годовом сопоставлении и составили 603 млрд юаней. Акции компании котируются на Шанхайской фондовой бирже.