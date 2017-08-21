Корпорация Alibaba почти удвоила чистую прибыль

Новости дня

21.08.2017 04:00

Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июня 2017 г., чистая прибыль китайского интернета-гиганта Alibaba превысила 14 млрд юаней ($2,1 млрд). Это на 96% больше, чем годом ранее, сообщила корпорация.

Доходы Alibaba за отчетный период текущего года составили 50 млрд юаней. Они увеличились на 56% в годовом сопоставлении. При этом ежегодное число активных покупателей на платформе розничной торговли Alibaba составило 466 млн человек. На данный показатель приходится примерно треть населения Китая.



Напомним, что на днях корпорация Alibaba, специализирующаяся на электронной торговле, заключила соглашение с правительством города Ханчжоу, который является административным центром восточно-китайской провинции Чжэцзян. В соответствии с документом, Alibaba предоставит технологии для создания онлайновой системы аренды жилья в мегаполисе.



Новая система будет предназначена для аренды квартир, сдающихся разными источниками, в том числе – правительством, индивидуальными лицами, девелоперами и посредниками.



Китайское правительство старается с помощью различных механизмов – как рыночных, так и законодательных – ограничить рост цен на квартиры в крупных городах страны. Ханчжоу вошел в число первых 12 мегаполисов Поднебесной, где будут проводиться реформы, направленные на развитие арендного рынка.