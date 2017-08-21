В Китае реализуют транспортные проекты стоимостью $12 млрд

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21.08.2017 06:00

Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – Власти Китая утвердили три проекта развития транспортной инфраструктуры в стране с общим объемом инвестиций 80 млрд юаней ($12 млрд), сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Так, проект по расширению международного аэропорта в Урумчи, на территории Сяньцзян-Уйгурского автономного района Поднебесной, потребует капиталовложения в объеме 41 млрд юаней.



В этой авиагавани планируется построить две взлетно-посадочные полосы и новый пассажирский терминал площадью 450 000 кв. м. Это позволит к 2030 г. нарастить пассажиропоток до 63 млн человек, а грузоперевозки – до 750 000 т.



Кроме того, на строительство участка железной дороги длиной 111,8 км между городами Шанхай и Наньтун потребуется 36,8 млрд юаней.



Дешевле всего обойдется новый гражданский аэропорт в городе Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Инвестиции в данный проект составят 1,5 млрд юаней.