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Сократилась площадь проданного в Пекине коммерческого жилья
Новости дня

Сократилась площадь проданного в Пекине коммерческого жилья

21.08.2017 08:00

Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. объем продаж коммерческого жилья в китайской столице превысил 4,8 млн кв. м. Это на 40,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Пекинское статистическое управление.



В частности, площадь проданных за семь месяцев текущего года квартир в мегаполисе составила 3,13 млн кв. м. Она сократилась на 35,1% в годовом сопоставлении.

За январь-июль 2017 г. площадь строящейся коммерческой недвижимости в Пекине снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а площадь коммерческого жилья, строительство которого началось в январе-июле, сократилась на 27%. При этом площадь построенного коммерческого жилья превысила 5,68 млн кв. м со снижением на 39,5%.

По итогам первых семи месяцев этого года, объем инвестиций в секторе недвижимости пекинской экономики составил 185,96 млрд юаней. Это на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2017 г., инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г.

Примечательно, что за январь-июнь текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,5%. И это свидетельствует о замедлении темпов увеличения капиталовложений в данном секторе экономики страны.

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