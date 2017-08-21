Семь портов КНР входят в Топ-10 крупнейших в мире

21.08.2017 10:00
Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – В первой десятке крупнейших портов мира находится семь китайских гаваней. Среди них – Шанхай, Шэньчжэнь, Чжоушань, Сянган, Гуанчжоу, Циндао и Тяньцзинь.
В настоящее время в Китае насчитывается 34 порта. В среднем грузооборот каждого превышает 100 млн т ежегодно. По итогам 2016 г., в китайских портах насчитывалось 2317 причалов, способных принимать суда водоизмещением в 10 000 т и более. Это на 30% больше, чем пять лет назад.
Портовая инфраструктура в Поднебесной стремительно развивается. В частности, в порту Циндао сдан в эксплуатацию рудный терминал, способный принимать суда водоизмещением до 400 000 т, а в порту Нинбо введен в строй нефтяной терминал для танкеров водоизмещением до 450 000 т.
К концу 2017 г. планируется ввести в пробную эксплуатацию четвертую очередь шанхайского глубоководного порта Яншань. Это новшество утвердит Шанхай в статусе крупнейшего мирового порта. Сейчас шанхайский порт принимает контейнерные грузы из 214 стран и регионов мира. Этот показатель значительно увеличится в ближайшем будущем.
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