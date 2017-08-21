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Проникновение карты UnionPay в России стремится к 80%
Новости дня

Проникновение карты UnionPay в России стремится к 80%

21.08.2017 12:00

Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – Для приема и обслуживания карт китайской платежной системы UnionPay International в России создано более 400 000 POS-терминалов. В большинстве российских магазинов доступен сервис мобильных платежей QuickPass. Как ожидается, к концу 2017 г. проникновение карт UnionPay в России превысит 80%.



Сейчас на официальных сайтах авиакомпаний “Россия” и “Сибирские авиалинии” оплата билетов возможна с помощью карт UnionPay. Все большее российских потребителей используют карты китайской платежной системы. По последним данным, более 900 000 банковских карт UnionPay выпущены девятью российскими банками и активно применяются в 60 странах и регионах мира.

Ранее сообщалось, что китайская компания UnionPay International и Национальная система платежных карт России выпустили кобэйджинговые дебетовые карты "Мир"-UnionPay. Эмиссия карт осуществляется Россельхозбанком.

Выпуск новых карт привел к расширению территории использования карт "Мир" до более 160 стран и регионов. Соглашение о выпуске кобэйджинговой дебетовой карты "Мир"-UnionPay было заключено в сентябре 2016 г.

Компания UnionPay является единственной в Поднебесной, имеющей разрешение на предоставление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. Ее сеть охватывает 160 стран и регионов.

Ранее сообщалось, что во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay.

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