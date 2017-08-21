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Китай вложил $6,2 млрд в недвижимость за рубежом
Новости дня

Китай вложил $6,2 млрд в недвижимость за рубежом

21.08.2017 15:00

Пекин, 21 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайские инвесторы вложили $6,2 млрд в международный рынок недвижимости. Таким образом Китай стал третьим крупнейшим источником трансграничных капиталовложений в этой сфере, уступая лишь Германии и Великобритании. Таковы данные международной компании по обслуживанию и управлению инвестициями на рынке недвижимости Jones Lang LaSalle.



Примечательно, что специальный административный район Сянган (Гонконг) за шесть месяцев текущего года направил капиталовложения в недвижимость зарубежья в объеме $4,9 млрд, Сингапур – $4,1 млрд, Корейская Республика – $1,9 млрд, а Япония – $1,6 млрд. Инвестиции были реализованы в основном в США, Великобритании и Германии.

За первую половину 2017 г. недвижимость США привлекла $10 млрд инвестиций, Великобритания – $6 млрд, Германия – $2 млрд.

За отчетный период наиболее активными инвесторами на рынке трансграничной торговли недвижимостью были представители Азиатско-Тихоокеанского региона, на которых пришлось 50% трансграничных сделок во всем мире. В Азиатско-Тихоокеанском регионе самым активным был Китай.

В частности, в мае 2017 г. китайская авиакомпания Hainan Airlines приобрела офисное здание на Парк-авеню (Манхеттен, Нью-Йорк, США) за $2,21 млрд. И это стало крупнейшей сделкой с участием китайского инвестора за первую половину текущего года.

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