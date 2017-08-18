Более 4,02 млн мобильных приложений выпущено в КНР

18.08.2017 04:00
Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае на рынок мобильных приложений поступило более 4,02 млн этих программ. Наибольшее количество приложений приходится на мобильные игры – 1,17 млн единиц, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.
Самыми скачиваемыми приложениями стали мобильные системные инструменты, за которыми следуют игры и приложения для проигрывания звуковых и видеоматериалов.
За первую половину текущего года выручка крупных китайских предприятий в интернет-секторе и связанных индустриях достигла 284,3 млрд юаней ($42,68 млрд). Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Больше всего за шесть месяцев 2017 г. заработали платформы для электронной коммерции – их общая выручка увеличилась на 42,9% в годовом сопоставлении и составила 107,4 млрд юаней.
По итогам июня текущего года, в Поднебесной насчитывалось 751 млн пользователей Интернета, а пользователей мобильного интернета – 724 млн человек.
Как сообщалось, в 2016 г. услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.
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