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Растет объем железнодорожных грузоперевозок в Китае
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Растет объем железнодорожных грузоперевозок в Китае

18.08.2017 06:00

Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., объем железнодорожных грузоперевозок в Китае составил 246 млн т. Это на 17% больше, чем в июле 2016 г., сообщила Китайская железнодорожная корпорация (CRC).



По сравнению с объемом железнодорожных грузоперевозок июня текущего года июльский показатель увеличился на 15,5%.

В частности, грузоперевозки по скоростным железным дорогам увеличились на 70% в годовом сопоставлении.

По итогам января-июля 2017 г., объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Поднебесной составил 1,7 млрд т. Это на 15,1% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что с началом августа 2017 г. в Китае отменены некоторые тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Таким образом власти страны планомерно сокращают расходы на логистику. Всего отменены восемь видов тарифов, включая плату за очистку пыли. Еще три вида тарифов объединены. Как ожидается, экономия составит более 2 млрд юаней ($290 млн) в год.

За январь-июнь 2017 г. в Китае логистические издержки сократились на 35,6 млрд юаней ($5,3 млрд). На этот показатель приходится 45,5% от поставленной китайским правительством на весь год цели по снижению издержек в логистической сфере китайской экономики.

Издержки удалось сократить благодаря отмене платы за проезд по автодорогам и развитию современных посреднических услуг в сфере грузоперевозок.

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