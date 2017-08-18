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КНР потратила $51,37 млрд на разведку нефтересурсов
Новости дня

КНР потратила $51,37 млрд на разведку нефтересурсов

18.08.2017 08:00

Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – За 2012-2016 гг. китайские власти выделили 344,2 млрд юаней ($51,37 млрд) на геологоразведку нефтегазовых ресурсов. Это на 12,6% больше, чем за предыдущие пять лет, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.



За последние пять лет во впадине Ордос и морских акваториях Китая обнаружены 10 нефтяных месторождений. Их запасы оцениваются минимум в 100 млн т. А разведанные запасы Чжунгарской впадины превышают 200 млн т.

Впадина Ордос расположена на северо-западе Китая и частично охватывает автономный район Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Шэньси, Шаньси и Ганьсу. Чжунгарская впадина расположена на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. Китай импортировал 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.

Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.

Примечательно, что за семь месяцев текущего года страна закупила за рубежом 36,82 млн т природного газа. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем импорта газа в КНР увеличился на 28,8% и достиг $11,98 млрд.

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