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Китайская медицинская капсула-робот собрала $100 млн инвестиций
Новости дня

Китайская медицинская капсула-робот собрала $100 млн инвестиций

18.08.2017 10:00

Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – Шанхайская компания самостоятельно разработала медицинскую капсулу-робота для проведения гастроскопии при помощи магнитного излучения. Шесть инвестиционных структур выделили на развитие проекта $100 млн.



Как ожидается, эти средства пойдут на расширение рынка и разработку линейки новой продукции.

Капсула-робот, которую пациент глотает как пилюлю, способна обследовать желудок человека без боли, ран и анестезии. После процедуры прибор выводится из организма естественным путем.

Ранее сообщалось, что в Поднебесной активно развивается сфера робототехники. Так, к 2020 г. компании Китая будут выпускать 100 000 промышленных роботов в год. Доходы от продаж этой техники через пять лет превысят 30 млрд юаней ($4,61 млрд).

К 2020 г. в стране планируется завершить создание полноценной и современной системы производства роботов мирового уровня. Сейчас на КНР приходится 25% от всех промышленных роботов мира. Как ожидается, через четыре года робототехника найдет широкое применение в сфере здравоохранения, информации и других услуг, а также в быту населения Поднебесной. Стоимость продукции роботостроительной индустрии страны превысит 100 млрд юаней ($15,6 млрд).

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