С начала года в Китае создано 17703 совместных предприятия

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18.08.2017 12:00

Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. в Китае учреждено 17703 новых предприятия с участием иностранного капитала. Это на 12% больше, чем за январь-июль 2016 г. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

За семь месяцев текущего года объем фактически освоенных зарубежных инвестиций в Поднебесной составил 485,42 млрд юаней. Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.



В частности, в секторе высокотехнологичного производства китайской экономики за январь-июль 2017 г. фактически освоено 37,39 млрд юаней зарубежных капиталовложений. Данный показатель вырос на 8,3% в годовом сопоставлении. В сферах выпуска компьютерного и канцелярского оборудования прирост составил 85,4%, фармацевтики – 9,8%, а в производстве электронного и коммуникационного оборудования – 6,3%.



За первые семь месяцев в центральном экономическом регионе Китая – в провинциях Шаньси, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Цзянси, Хунань – объем фактически освоенных иностранных инвестиций вырос на 36,2%. Капиталовложения специального административного района Сянган (Гонконг) увеличились на 6,6%, Тайваня – на 41,2%, а 28 государств Европейского Союза – на 5,4%.