Китайские зарубежные инвестиции сократились на 44,3%

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18.08.2017 15:00

Пекин, 18 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. объем инвестиций, направленных в экономику других стран китайскими компаниями, составил $57,2 млрд. Это на 44,3% меньше, чем за январь-июль 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За семь месяцев текущего года темпы сокращения прямых внешних инвестиций Китая в нефинансовый сектор зарубежной экономики замедлялись на 1,5% относительно уровня за первое полугодие.



В частности, капиталовложения в недвижимость упали на 81,2% в годовом сопоставлении, а в сектор культуры, спорта и развлечений – на 79,1%.



Основной инвестиционный поток из Поднебесной направлен в сферу лизинговых и коммерческих услуг (28,7%), производства (18,4%), оптовой и розничной торговли (12,9%), услуг по передаче данных, программному и информационно-техническому обеспечению (11,2%).



Капиталовложения китайских предприятий в экономику 50 стран вдоль "Пояса и пути" за январь-июль 2017 г. достигли $7,65 млрд. На них пришлось 13,4% от общего объема. Данный показатель увеличился на 5,7%.



По итогам семи месяцев текущего года, китайские компании выполнили подряды на строительство за рубежом на сумму $77,56 млрд. Это на 0,6% больше, чем годом ранее. В то же время были заключены новые контракты на $135,27 млрд с приростом на 18,7%.