Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Цены на жилье в крупнейших городах Китая не изменились
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Цены на жилье в крупнейших городах Китая не изменились
Новости дня

Цены на жилье в крупнейших городах Китая не изменились

23.08.2017 04:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., цены на новое жилье в 70 крупных и средних городах КНР практически не изменились по сравнению с уровнем июня текущего года, сообщило Государственное статистическое управление Китая.



В частности, стоимость жилья в новостройках 14 городов даже слегка понизилась. Аналогичные процессы происходят и на вторичном рынке 16 городов Поднебесной.

В мегаполисах первой линии, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Тяньцзинь, новые квартиры не изменились в цене, а вторичное жилье подешевело на 0,1%.

В годовом сопоставлении показателей темпы роста цен на жилье в указанных мегаполисах снижаются десятый месяц подряд.

В китайских городах второй линии падение темпов роста цен на новое и вторичное жилье отмечается на протяжении примерно полугода. В июле 2017 г. в этих мегаполисах жилье и на первичном и на вторичном рынке подорожало на 0,4%.

Все 15 городов, занимающие ведущее положение в Китае, сообщили о замедлении роста цен на новые квартиры по сравнению с уровнем 2016 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2017 г., инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г.

Примечательно, что за январь-июнь текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,5%. И это свидетельствует о замедлении темпов увеличения капиталовложений в данном секторе экономики страны.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.