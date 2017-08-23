Цены на жилье в крупнейших городах Китая не изменились

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23.08.2017 04:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля 2017 г., цены на новое жилье в 70 крупных и средних городах КНР практически не изменились по сравнению с уровнем июня текущего года, сообщило Государственное статистическое управление Китая.

В частности, стоимость жилья в новостройках 14 городов даже слегка понизилась. Аналогичные процессы происходят и на вторичном рынке 16 городов Поднебесной.



В мегаполисах первой линии, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Тяньцзинь, новые квартиры не изменились в цене, а вторичное жилье подешевело на 0,1%.



В годовом сопоставлении показателей темпы роста цен на жилье в указанных мегаполисах снижаются десятый месяц подряд.



В китайских городах второй линии падение темпов роста цен на новое и вторичное жилье отмечается на протяжении примерно полугода. В июле 2017 г. в этих мегаполисах жилье и на первичном и на вторичном рынке подорожало на 0,4%.



Все 15 городов, занимающие ведущее положение в Китае, сообщили о замедлении роста цен на новые квартиры по сравнению с уровнем 2016 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2017 г., инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г.



Примечательно, что за январь-июнь текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,5%. И это свидетельствует о замедлении темпов увеличения капиталовложений в данном секторе экономики страны.