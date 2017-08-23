В КНР 10 000 компаний выпускают экологически чистые продукты

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23.08.2017 06:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – В Китае насчитывается более 10 000 аккредитованных компаний по производству экологически чистых продовольственных товаров. Эти фирмы выпускают свыше 26 000 продуктов, сообщил Китайский центр развития экологически чистых продовольственных товаров при Министерстве сельского хозяйства КНР.

Для того, чтобы попасть в список легальных производителей экологически чистых продуктов в Поднебесной, компания должна отвечать определенным требованиям, например, она обязана сокращать использование химикатов.



С 2011 г. ежегодно Китай сокращает выборы диоксида углерода в среднем на 34 млн т, а мочевины – на 2,68 млн т. Среди прочего это стало возможно благодаря стандартизации в сфере производства экологически чистых продовольственных товаров.



Ранее сообщалось, что китайские власти принимают меры по улучшению состояния окружающей среды. К 2020 г. в Китае планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%. Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.



Кроме того, в настоящее время в Поднебесной идет сокращение избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны.



Напомним, что Китай вышел на второе место в мире по торговле квотами на выбросы углерода. На первом месте – Европейский Союз. Торговля квотами стартовала в КНР с 2011 г.