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В Китае ограничивают инвестиции в зарубежную недвижимость
Новости дня

В Китае ограничивают инвестиции в зарубежную недвижимость

23.08.2017 08:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти намерены разработать и ввести меры, ограничивающие инвестиции китайских предприятий в проекты недвижимости и спортивные клубы за пределами КНР. При этом будут поощряться капиталовложения в зарубежное инфраструктурное строительство и развитие новых технологий.



Кроме того, зарубежные инвестиции китайских предприятий в такие сферы зарубежной экономики, как азартные игры, предоставление сексуальных услуг и тому подобное, будут полностью запрещены. Об этом говорится в документе об упорядочении инвестиционной деятельности предприятий Китая за рубежом, опубликованном Госсоветом КНР.

Данный документ был совместно разработан Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством коммерции, Народным банком Китая и Министерством иностранных дел КНР.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. объем инвестиций, направленных в экономику других стран китайскими компаниями, составил $57,2 млрд. Это на 44,3% меньше, чем за январь-июль 2016 г.

За семь месяцев текущего года темпы сокращения прямых внешних инвестиций Китая в нефинансовый сектор зарубежной экономики замедлялись на 1,5% относительно уровня за первое полугодие. В частности, капиталовложения в недвижимость упали на 81,2% в годовом сопоставлении, а в сектор культуры, спорта и развлечений – на 79,1%.

Основной инвестиционный поток из Поднебесной направлен в сферу лизинговых и коммерческих услуг (28,7%), производства (18,4%), оптовой и розничной торговли (12,9%), услуг по передаче данных, программному и информационно-техническому обеспечению (11,2%).

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