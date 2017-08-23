Торговый городок китайских товаров появится в Белоруссии

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23.08.2017 10:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – Международный торговый городок китайских товаров может появиться в поселке Болбасово Оршанского района Белоруссии. Этот проект обсуждали на встрече заместитель главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков и китайская делегация во главе с первым заместителем председателя народного правительства города Иу провинции Чжэцзян Чэнь Сяочжуном.

Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, а также протокол о намерениях между ООО "Бремино Групп" и "Чжэцзян-ООО Международный торговый городок товаров".



Китайская делегация уже посетила создаваемый в Болбасово мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша". Этот объект позволит обеспечить оптимальное преобразование грузопотоков, переработку и перемещение товаров от производителей к потребителям на рынки стран Европейского Союза и Евразийского экономического сообщества. Именно в рамках этого проекта планируется создание международного торгового городка китайских товаров.



Белоруссия будет второй европейской страной, в которой "Чжэцзян-ООО Международный торговый городок товаров" реализует подобный проект. Первый такой городок был открыт в 2016 г. неподалеку от Варшавы (Польша).