Торговый городок китайских товаров появится в Белоруссии

23.08.2017 10:00
Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – Международный торговый городок китайских товаров может появиться в поселке Болбасово Оршанского района Белоруссии. Этот проект обсуждали на встрече заместитель главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков и китайская делегация во главе с первым заместителем председателя народного правительства города Иу провинции Чжэцзян Чэнь Сяочжуном.
Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, а также протокол о намерениях между ООО "Бремино Групп" и "Чжэцзян-ООО Международный торговый городок товаров".
Китайская делегация уже посетила создаваемый в Болбасово мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша". Этот объект позволит обеспечить оптимальное преобразование грузопотоков, переработку и перемещение товаров от производителей к потребителям на рынки стран Европейского Союза и Евразийского экономического сообщества. Именно в рамках этого проекта планируется создание международного торгового городка китайских товаров.
Белоруссия будет второй европейской страной, в которой "Чжэцзян-ООО Международный торговый городок товаров" реализует подобный проект. Первый такой городок был открыт в 2016 г. неподалеку от Варшавы (Польша).
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