Китайский BYD построит монорельс на Филиппинах

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23.08.2017 12:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания BYD, которая известная как ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии, заявила о планах строительства на Филиппинах монорельсовой транспортной системы.

В филиппинском городе Илоило планируется проложить монорельсовую дорогу протяженностью 20 км. Как ожидается, она будет введена в эксплуатацию в 2019 г. Стоимость и детали проекта пока не разглашаются, однако известно, что проект монорельса обойдется дешевле, чем строительство метрополитена.



BYD базируется в городе Шэньчжэнь, на территории южно-китайской провинции Гуандун. Компания разработала монорельсовую систему "Юньгуй" ("Облачный рельс") и может самостоятельно выпускать поезда, укладывать рельсовое полотно, строить станции и системы коммуникаций. Составы монорельса смогут развивать скорость до 80 км/ч.



Напомним, что чистая прибыль компании BYD за январь-сентябрь 2016 г. составила 3,66 млрд юаней ($539,8 млн). Это на 86,82% больше, чем годом ранее. На протяжении восьми лет подряд Китай остается крупнейшим авторынком мира. В частности, за июль 2017 г. в стране продано 43 117 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 46% больше, чем в июле прошлого года.



У граждан КНР в пользовании находятся более 1,01 млн автомобилей на новых источниках энергии, в том числе – 825 000 электромобилей и 193 000 плагин-гибридов. В некоторых городах Поднебесной экомобили в порядке эксперимента снабжаются специальными номерными знаками.