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Китай пролонгирует казначейские облигаций на $90 млрд
Новости дня

Китай пролонгирует казначейские облигаций на $90 млрд

23.08.2017 15:00

Пекин, 23 августа /ChinaPRO.ru/ – Китай продлит срок действия специальных казначейских облигаций, выпущенных в 2007 г. общим объемом 600 млрд юаней ($90 млрд). Их срок действия истекает 29 августа 2017 г., сообщило Министерство финансов КНР.



Китайский Минфин выпустит для банков новые облигации на 600 млрд юаней, включая облигации на срок семь лет общим объемом 400 млрд юаней и десятилетние облигации на 200 млрд юаней. Доходность этих ценных бумаг будет определена на рыночной основе.

Специальный выпуск облигаций не повлияет на ликвидность финансовых рынков и банковской системы, заявили представители Народного банка Китая.

Напомним, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Поднебесной превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет страны составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.

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