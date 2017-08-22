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Из Китая в Пермь отправился первый товарный поезд
Новости дня

Из Китая в Пермь отправился первый товарный поезд

22.08.2017 04:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – Из города Голмуд, который находится в северо-западной китайской провинции Цинхай, в город Пермь (Россия) отправился первый грузовой поезд из 41 вагона.



Состав пересечет границу через КПП Алашанькоу, проследует через территорию Казахстана и в течении десяти дней прибудет в Пермь. Поезд преодолеет 6360 км. Он везет в Россию из зоны регенеративной экономики в Цайдамской впадине.

Напомним, что по итогам января-июня 2017 г., объем торговли через контрольно-пропускной пункт (КПП) Алашанькоу на китайско-казахстанской границе составил 35,54 млрд юаней ($5,3 млрд). Это на 52,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

За шесть месяцев текущего года грузооборот через этот КПП на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР достиг 8,51 млн т. Он вырос на 13,1% в годовом сопоставлении.

В частности, за первую половину 2017 г. через Алашанькоу из Китая в Европу прошел 821 товарный поезд. Это на 49,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевезенных этими поездами грузов достиг 287 400 т с приростом на 14%.

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