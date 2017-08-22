В тяньцзиньском районе Биньхай зарегистрировано 110 проектов

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22.08.2017 06:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – В новом районе Биньхай северо-китайского портового города Тяньцзинь зарегистрировано 110 проектов с общим объемом инвестиций 85 млрд юаней ($12,7 млрд). Эти проекты основаны на китайском и иностранном капиталах, сообщила местная администрация.

В основном новые предприятия затрагивают сферы интеллектуальных технологий, производства оборудования, биомедицины, информационных технологий, альтернативных источников энергии и новых материалов. В частности, в Биньхае утверждены проект компании Vestas по производству ветрогенераторов мощностью 3,5 МВт, проект по утилизации аккумуляторных батарей для автомобилей на новых источниках энергии компании "Сайдэмэй", а также ряд проектов китайской госкомпании State Power Investment Corporation.



Биньхай занимает 19% площади Тяньцзиня и 1% территории региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. По итогам 2016 г., объем валовой продукции района превысил 1 трлн юаней.



Напомним, что до 2020 г. в особой экономической зоне (ОЭЗ) города Тяньцзинь на севере Китая объем фактически освоенных зарубежных инвестиций составит $17,5 млрд. По итогам 2011-2015 гг., в Тяньцзиньской ОЭЗ освоено более $27 млрд зарубежных инвестиций. Это более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2005-2010 гг.



Так, 90 крупных мировых компаний профинансировали реализацию более 230 проектов на территории зоны. Только в 2015 г. в ОЭЗ было санкционировано 134 новых проекта с участием иностранного капитала.



Тяньцзиньская ОЭЗ расположена на территории нового района Биньхай в восточном пригороде Тяньцзиня.