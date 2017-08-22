Китай поощряет инвестиции в сферу ухода за престарелыми

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22.08.2017 08:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют ввести поощрительные меры для развития проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере ухода за престарелыми. Об этом совместно сообщили Министерство финансов, Министерство гражданской администрации и Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

Таким образом правительство Поднебесной намерено привлечь больше частных инвестиций в сферу ухода за престарелыми. Это, в свою очередь, должно привести к расширению ряда услуг по уходу за престарелыми и созданию новых рабочих мест.



Властям на местах рекомендуется также увеличить расходы на поддержку проектов государственно-частного партнерства.



Китайское правительство также намерено поощрять управление частными операторами общественных учреждений, предоставляющих услуги по уходу за престарелыми, включая фитнес, медицинский уход, образование и рекреационные услуги.



По данным Министерства гражданской администрации Китая, в конце 2016 г. в стране проживало 230 млн человек в возрасте 60 лет и старше. На них приходится 16,7% от всего населения. К 2030 г. пожилые граждане составят около 25% всего населения КНР.



По данным на декабрь 2016 г., на каждую 1000 пожилых граждан приходилось всего 31,6 спального места в домах престарелых.