Китай поощряет инвестиции в сферу ухода за престарелыми

22.08.2017 08:00
Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют ввести поощрительные меры для развития проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере ухода за престарелыми. Об этом совместно сообщили Министерство финансов, Министерство гражданской администрации и Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
Таким образом правительство Поднебесной намерено привлечь больше частных инвестиций в сферу ухода за престарелыми. Это, в свою очередь, должно привести к расширению ряда услуг по уходу за престарелыми и созданию новых рабочих мест.
Властям на местах рекомендуется также увеличить расходы на поддержку проектов государственно-частного партнерства.
Китайское правительство также намерено поощрять управление частными операторами общественных учреждений, предоставляющих услуги по уходу за престарелыми, включая фитнес, медицинский уход, образование и рекреационные услуги.
По данным Министерства гражданской администрации Китая, в конце 2016 г. в стране проживало 230 млн человек в возрасте 60 лет и старше. На них приходится 16,7% от всего населения. К 2030 г. пожилые граждане составят около 25% всего населения КНР.
По данным на декабрь 2016 г., на каждую 1000 пожилых граждан приходилось всего 31,6 спального места в домах престарелых.
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