Выросла чистая прибыль компании Zijin Mining

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22.08.2017 10:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., объем чистой прибыли китайской горнодобывающей компании Zijin Mining Group, крупнейшего производителя золота в КНР, достигла 1,5 млрд юаней ($225 млрд). Это на 180% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы официальные данные.

Помимо золота компания выпускает медь, цинк и свинец. За первую половину текущего года выручка Zijin Mining Group от продаж составила 37,5 млрд юаней. Она сократилась на 3,5% в годовом сопоставлении.



По итогам шести месяцев 2017 г., объем производства золота компании достиг 18856 кг. Это на 7,8% меньше, чем годом ранее. При этом выпуск меди вырос на 22,5% и составил 91535 т, а цинка – на 15,4%, до 141906 т.



К концу июня текущего года общая стоимость активов Zijin Mining Group достигла 94,9 млрд юаней. Она увеличилась на 6,3% в годовом сопоставлении. Между тем, стоимость акций компании сократилась на 1,57% и составила 3,76 юаня за одну ценную бумагу.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., в Китае было произведено более 206,54 т золота. Это на 22,56 т (9,85%) меньше, чем за аналогичный период 2016 г.



За первую половину текущего года объема потребления золота в КНР достиг 545,23 т. Данный показатель увеличился на 9,89% в годовом сопоставлении. Так, для изготовления ювелирных украшений было использовано 330,77 т металла, что незначительно меньше, чем годом ранее – на 0,26%. Для отливки золотых слитков за январь-июнь 2017 г. потребовалось 158,4 т золота. Это на 51,09% больше, чем за первую половину прошлого года.