Объем потребления газа в КНР составит 230 млрд куб. м

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22.08.2017 12:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2017 г., объем потребления природного газа в Китае составит примерно 230 млрд куб. м. Это на 10% больше, чем за 2016 г. Такой прогноз дали эксперты Государственного управления по делам энергетики, Центра по изучению развития при Госсовете, а также Министерства земельных и природных ресурсов КНР.

В 2004 г. в Поднебесной стартовала транспортировка природного газа с запада на восток страны. С тех пор газовая индустрия в КНР стремительно развивается. В настоящее время рынок потребления природного газа охватывает 31 административную единицу провинциального уровня страны.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем потребления природного газа в Китае достиг 114,6 млрд куб. м. Это на 15,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Китайские власти намерены повысить долю природного газа в структуре энергопотребления в стране до 10% к 2020 г., до 15% – к 2030 г.



В 2015 г. потребление природного газа в Поднебесной составило 191 млрд куб. м. Данный показатель вырос на 5,7% в годовом сопоставлении. А в 2016 г. Китай вышел на шестое место в мире по добыче природного газа. В 2007 г. страна занимала девятое место в данном рейтинге. В 2007 г. в Поднебесной было добыто 68 млрд куб. м газа. В прошлом году данный показатель достиг 137 млрд куб. м. За последние десять лет разведанные запасы природного газа в стране достигли 13 трлн куб. м. В 2007 г. данный показатель составлял 6,1 трлн куб. м.