Объем внутреннего туризма Поднебесной превышает 2,4 млрд человек

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22.08.2017 15:00

Пекин, 22 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. объем внутреннего туризма Китая превышает, по предварительным оценкам, 2,4 млрд человек. Это на 10% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Аналитики крупнейшего в Китае онлайн-туроператора Ctrip опубликовали прогнозный доклад о развитии отрасли.

Эксперты основывались на статистических данных Ctrip и туристических ведомств разных уровней. Они ожидают, что в этом году китайцы будут вкладывать больше денег и времени в путешествия по своей стране.



По итогам первой половины 2017 г., в большинстве административных единиц провинциального уровня КНР зарегистрирован более чем 10-процентный рост числа отечественных туристов и поступлений от внутреннего туризма. В ряде регионов эти показатели увеличились в среднем на 30%.



Кроме того, китайские путешественники все больше интересуются рекреационным и тематическим туризмом.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. Китай посетили 69,5 млн туристов, а из страны за рубеж совершили поездки 62,03 млн граждан КНР. В сфере международного туризма Поднебесной сложилось положительное сальдо. В 2016 г. доходы от въездного туризма в Китае достигли $120 млн. Это на 5,6% больше, чем в 2015 г. Примечательно, что доходы страны от въездного туризма на $10,2 млрд превысили расходы китайских туристов на зарубежные поездки.



За прошлый год суммарные доходы КНР от туризма составили 4,69 трлн юаней.



Как ожидается, в 2017 г. прямые инвестиции Поднебесной в развитие туризма вырастут более чем на 20% в годовом сопоставлении и составят 1,5 трлн юаней ($223,3 млрд).