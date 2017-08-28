Прибыль China Life увеличилась на 17,8% за полгода

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28.08.2017 04:00

Пекин, 28 августа /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. чистая прибыль крупнейшей в Китае компании China Life ("Чжунго жэньшоу"), специализирующейся на страховании жизни, достигла 12,24 млрд юаней ($1,85 млрд). Это на 17,8% больше, чем за первую половину 2016 г. Таковы официальные данные.

Выручка компании за январь-июнь текущего года составила 401,42 млрд юаней. Она выросла на 17,8% по сравнению с уровнем января-июня прошлого года. Доходы China Life от сбора страховых взносов достигли 345,97 млрд юаней с приростом на 18,3%.



Компании принадлежит 19,38% рынка. Таким образом, она занимает первое место в страховой отрасли Поднебесной.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. объем премиального дохода в китайской страховой отрасли достиг 2,3 трлн юаней ($342,2 млрд). Это на 23% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года остатки страхового капитала в КНР увеличились на 8,28% по сравнению с началом 2017 г. и составили 14,49 трлн юаней ($2,16 трлн).



Кроме того, доходы от использования страховых средств за шесть месяцев текущего года выросли на 26,23% в годовом сопоставлении и достигли 371,7 млрд юаней. В частности, доходы от облигаций повысились на 6,27%, составив 98,9 млрд юаней, а доходы от долгосрочных инвестиций в акции увеличились на 9,32% – до 59,5 млрд юаней.