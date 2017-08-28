В КНР защитят интеллектуальную собственность зарубежных инвесторов

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28.08.2017 06:00

Пекин, 28 августа /ChinaPRO.ru/ – Власти Китая планируют усилить защиту интеллектуальной собственности предприятий с участием иностранного капитала. По данным Министерства коммерции КНР, уже разработан соответствующий законодательный документ.

Китайское правительство уделяет серьезное внимание защите интеллектуальной собственности. Так, в 2001 г. затраты Поднебесной на пользование интеллектуальной собственностью зарубежных организаций составляли $1,94 млрд. А в 2016 г. данный показатель вырос до $24 млрд. Таким образом среднегодовой прирост составил 18%. По итогам первой половины 2017 г., расходы КНР в данной сфере достигли $14,3 млрд.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет китайские инвесторы направят в экономику других стран капиталовложения в объеме $1,5 трлн. По итогам 2007-2016 гг., китайские инвестиции за пределами КНР достигли $880 млрд. То есть, эксперты предсказывают рост капиталовложений примерно на 70% к 2027 г.



Китайские компании предпочитают инвестировать в высокотехнологичные производства. Причем Россия традиционно выступает одним из ключевых инвестиционных партнеров Поднебесной. Так, по итогам 2015 г., объем вложений китайских инвесторов в российскую экономику составил $8,94 млрд, а российских в экономику Китая – $946 млн.



Стремительный рост китайских инвестиций в зарубежные проекты начался в 2002 г. и с тех пор не ослабевает. Если в 2002 г. годовой объем капиталовложений КНР за рубежом составил $2,7 млрд, то в 2012 г. данный показатель вышел на уровень в $27,8 млрд.