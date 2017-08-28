Прибыль китайского Банка коммуникаций выросла на 3,49%

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28.08.2017 08:00

Пекин, 28 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г. чистая прибыль китайского Банка коммуникаций (Цзяотун) достигла 38,98 млрд юаней ($5,9 млрд). Это на 3,49% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Темпы роста прибыли оказались самыми высокими за последние два года.

Росту прибыли способствовали структурные изменения в банке и его зарубежная деятельность.



Стоимость активов Цзяотуна за шесть месяцев текущего года выросла на 6,28% в годовом сопоставлении – до 8,93 трлн юаней.



В то же время чистые процентные доходы банка за полгода сократились, но при этом его чистые комиссионные доходы. В первой половине 2017 г. снизилась доля проблемных кредитов в Цзяотуне.



Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем новых юаневых кредитов Китая составил 825,5 млрд юаней ($120 млрд). Это значительно меньше, чем в июне текущего года, когда аналогичный показатель составлял 1,54 трлн юаней.



Напомним, что к концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.