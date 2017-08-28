В 2017 г. сократился валовой сбор раннего риса в Поднебесной

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28.08.2017 10:00

Пекин, 28 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. валовой сбор раннего риса в Китае составил 31,74 млн т. Это на 3,2% меньше, чем в 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Снижение урожая вызвано сокращением посевных площадей под рис. В текущем году посевные площади, занятые ранним рисом в Поднебесной, составили 5,5 млн га. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее. При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем году урожайность риса снизилась на 0,4% и составила 5810 кг с гектара.



Главными производителями раннего риса в Китае являются провинции Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. На их долю приходится около 97% валового сбора в стране.



Ранее сообщалось, что по количеству произведенного зерна на душу населения китайский регион Внутренняя Монголия занял третье место в КНР. В 2016 г. площадь, отведенная под посевы зерновых, в этом районе достигла почти 5,79 млн га. В прошлом году с указанных площадей было собрано более 27,8 млн т зерна.



Ранее сообщалось, что урожай зерновых лета 2016 г. в Китае составил 139,26 млн т. Это на 1,62 млн т, или 1,2%, меньше, чем летом 2015 г. В текущем году под посевы летних зерновых было занято 27,632 млн га земли. Это на 7 100 га, или 0,03%, больше, чем годом ранее. Урожайность в расчете на один гектар составила 5039,7 кг зерна. Данный показатель снизился на 60 кг в годовом сопоставлении.



В основном сокращение урожая вызвано непогодой и стихийными бедствиями.