В Китае обнародован Топ-500 частных предприятий

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28.08.2017 12:00

Пекин, 28 августа /ChinaPRO.ru/ – На первых позициях в Топ-500 частных предприятий Китая в 2017 г. находятся Huawei, Suning и "Вэйцяо". Рейтинг подготовила и обнародовала Китайская ассоциация промышленников и торговцев в городе Цзинань, административном центре восточно-китайской провинции Шаньдун.

Среди представленных в рейтинге компаний есть шесть предприятий, каждое из которых в 2016 г. получило доходы более чем 300 млрд юаней.



Так, доходы Huawei Investment & Holding превысили 500 млрд юаней за прошлый года. А Suning Corporation занимает первое место в списке крупнейших 100 частных предприятий сферы услуг Поднебесной.



В то же время Evergrande Real Estate Group Limited лидирует среди 500 крупнейших частных предприятий страны по общим активам – более 1,35 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что Китай представлен 115-ю компаниями в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) за 2017 г. На протяжении четырнадцати лет подряд растет количество китайских представителей в указанном рейтинге. На первом месте в перечне находится американская торговая сеть Wal-Mart. На второй позиции – Государственная электросетевая корпорация Китая с доходами в $315 млрд, а на третьей – Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec с $268 млрд.



Десять китайских компаний впервые присутствуют вошли в Топ-500, среди них – страховая компания "Аньбан", интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent. А корпорация Country Garden является единственным девелопером, представленным в списке.