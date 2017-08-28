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КНР смягчит ограничения для незарегистрированного бизнеса
Новости дня

КНР смягчит ограничения для незарегистрированного бизнеса

28.08.2017 15:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти решили смягчить ограничения для не имеющих лицензии предприятий. Вступающие в силу 1 октября 2017 г. правила освобождают от получения лицензий всех торгующих повседневными товарами и сельхозпродукцией в утвержденных правительством торговых точках на уровне уезда и выше.



Новое положение также касается тех, кто предоставляет профессиональные услуги, не требующие получения разрешения в соответствии с законом.

В свою очередь власти, ответственные за борьбу с незарегистрированным бизнесом, должны не закрывать нелицензированное дело, а помогать предпринимателю получать необходимые документы для его ведения. Кроме того, предусматривает снижение штрафов и отменена конфискации предметов труда.

Китайские власти совершенствуют и обновляют процедуры регистрации бизнеса, чтобы создать в стране благоприятную деловую среду.

Напомним, что в 2016 г. общая численность занятого населения Китая превысила 776 млн человек. Это на 1,52 млн человек больше, чем в 2015 г. При этом на сферу услуг приходится 43,5% от всего работающего населения страны. В сельском хозяйстве Поднебесной занято 27,7% трудоустроенных граждан страны, в промышленности – 28,8%.

К концу прошлого года в Китае насчитывалось 7,19 млн госслужащих. К концу 2015 г. аналогичный показатель составлял 7,16 млн человек.

Средняя годовая зарплата работников китайских организаций, не относящихся к частному сектору, в 2016 г. составила 67569 юаней ($9924). Это на 8,9% больше, чем годом ранее. У работающих в частных фирмах этот показатель достигал 42833 юаня с приростом на 8,2% в годовом сопоставлении.

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